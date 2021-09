Trovati 3 chili di marijuana in casa di due fratelli spacciatori

Durante un controllo delle volanti, sono stati tratti in arresto i due fratelli, pregiudicati, P.D. e P.G. , entrambi ritenuti responsabili in concorso fra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Nella mattinata di ieri i "falchi" hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione dei due fratelli che, da qualche tempo, avevano avviato un’attività di spaccio al dettaglio. Nella stanza da letto sono state rinvenute e sequestrate diversi dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 3 chili, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi e a denaro contante che è stato sottoposto a sequestro.