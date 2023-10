Trovati fuochi d’artificio pronti per l’accensione in piazza Federico di Svevia

Nella notte di venerdi, personale delle Volanti, perlustrando piazza Federico di Svevia e le zone circostanti, ha notato in lontananza alcune persone allontanarsi velocemente nelle vie limitrofe, approfittando dell’oscurità. Insospettiti, gli agenti, hanno approfondito il controllo della piazza e hanno trovato, nascosta tra le auto, sul ciglio della strada, un grosso quantitativo di fuochi d’artificio pronti per l’accensione. Accertamenti svolti nell’immediatezza dei fatti hanno permesso di accertare che si trattava di otto batterie pirotecniche con tubi da lancio, per un totale di circa 150 colpi. Un quantitativo tale da esserne assolutamente vietata l'accensione in luoghi pubblici, per di più in un’area cittadina caratterizzata dalla presenza di numerosi locali e attività commerciali, spesso frequentata da moltissime persone. Il materiale, pertanto, è stato posto sotto sequestro e affidato al nucleo artificieri della Questura di Catania giunto sul posto per effettuare gli accertamenti di competenza.