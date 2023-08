Trovato il corpo senza vita del sub disperso ad Ognina

Era uscito a fare un'immersione come sempre al largo del litorale di Ognina, ma qualcosa è andato storto per Antonio Parisi, giovane sub di 27 anni. Prima è stato dato per disperso e poi è stato ritrovato cadavere nella notte dai soccorritori dopo ore di ricerca. A lanciare l'allarme nella giornata di ieri, intorno alle 17, è stato il ristorante dove il giovane prestava servizio. Da subito, coordinati dalla Capitaneria di Porto, il nucleo sommozzatori, la sezione navale e una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania si erano messi alla ricerca del sub dopo la chiamata di soccorso inoltrata alla sala operativa poco prima delle 19.30. Erano stati ritrovati una boa nello specchio d’acqua antistante viale Artale Alagona e uno zaino sugli scogli di fronte l’Istituto Nautico.