Trovato morto il marito dell'eurodeputata Donato, il cordoglio della DC di Catania

“Il consigliere comunale di Catania Maurizio Mirenda, capogruppo di Noi Democratici-Nuova DC, e i colleghi consiglieri Simona Latino e Salvo Giuffrida, esprimono il loro più sincero ed affettuoso cordoglio alla europarlamentare Francesca Donato e alla sua famiglia per la prematura e tragica scomparsa del marito, Angelo Onorato, rimanendo attoniti dinanzi a cotanta efferatezza”. Questa la nota stampa dei consiglieri della DC di Catania in riferimento alla notizia della morte del marito dell’europarlamentare.

"La Democrazia Cristiana si raccoglie attorno a Francesca Donato, a Salvatore e Carolina, con amicizia, con affetto, in preghiera nel viverne il dramma. C'è solo tanto dolore, sconforto e sgomento. Rimane scolpito nei nostri cuori la sua generosa voglia di vivere. Incancellabile nei nostri occhi il dono del suo sorriso". Lo dice Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia Cristiana.

L'imprenditore Angelo Onorato è stato trovato morto nella sua auto a Palermo, con una fascetta di plastica che gli stringeva il collo. La moglie eurodeputata Francesca Donato non aveva notizie di lui dalle ore 11 di questa mattina. Pare che l'imprenditore avesse un appuntamento con qualcuno e che quello nei pressi di via Ugo La Malfa, dove è stata trovata l'auto, fosse il luogo scelto per parlare.