Trovato neonato abbandonato in una cesta: aveva ancora il cordone ombelicale

I carabinieri del nucleo Radiomobile di Catania, a seguito di segnalazione da parte di una passante alla Centrale Operativa del Comando Provinciale tramite 112 Numero Unico di Emergenza, hanno individuato in via Rametta, dietro un muretto diroccato accessibile da chiunque, un neonato di sesso maschile che piangeva all’interno di una cesta con ancora il cordone ombelicale attaccato e avvolto in una coperta. Il neonato è stato immediatamente accudito dai militari che provvedevano a raccoglierlo dal terreno sistemandolo all’interno dell’autovettura di servizio avvolgendolo in un’ulteriore copertina pulita fornita da una residente della zona, sino all’arrivo dei sanitari del 118 che lo trasportavano con ambulanza all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania. I medici, all’esito della prima visita, ne hanno constatato l’ottimo stato di salute prima di ricoverarlo presso il reparto di Neonatologia ove rimarrà in osservazione. Allo stato sono in corso accertamenti tesi a identificare l’autore del gesto. Le competenti Autorità Giudiziarie sono state informate.