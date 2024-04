Si offre di sistemarle l'auto e le porta via seimila euro: denunciato truffatore di 32 anni

Un uomo di 32 anni è stato denunciato dalla polizia del commissariato "Borgo Ognina" con l'accusa di truffa aggravata nei confronti di un'anziana signora di 78 anni. L'uomo ha sfruttato la vulnerabilità della donna anziana, riuscendo a sottrarle in breve tempo la somma di 6000 euro, prosciugando tutti i suoi risparmi accumulati con sacrificio.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima al commissariato "Borgo Ognina". La donna ha raccontato di essere stata coinvolta in un incidente stradale alcuni giorni prima in via Wrzì, a Picanello, e di aver accettato l'offerta di un uomo, privo di regolare patente di guida, che si era proposto di far riparare la sua auto a un prezzo conveniente tramite un carrozziere di sua fiducia.

Tuttavia, il truffatore ha continuato a chiedere denaro alla donna, sostenendo che il danno all'auto fosse più grave del previsto. Utilizzando un telefono a lui appartenente, ha contattato la donna fingendo di essere il proprietario della carrozzeria e successivamente il meccanico, convincendola a consegnargli altri 2000 euro per la presunta riparazione.

Non contento, ha poi persuaso l'anziana a consegnargli 700 euro in più per istruire una pratica di rimborso presso l'Agenzia delle Entrate e le ha addirittura sottratto il bancomat per effettuare prelievi. Una volta accortasi delle truffe, la donna ha raccontato tutto al figlio, il quale ha tentato di recuperare almeno l'auto. Tuttavia, il truffatore ha chiesto altri 200 euro per restituirla.

La polizia, venuta a conoscenza della vicenda, ha organizzato un incontro per la restituzione dell'auto e una volta preso lo ha portato negli uffici del commissariato e lo ha denunciato. Ora l'uomo è accusato di truffa aggravata e si trova agli arresti.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale