"Suo figlio ha avuto un incidente e lei deve risarcire la vittima", truffatori napoletani arrestati

I carabinieri di Sant’Agata li Battiati hanno arrestato, per tentata truffa aggravata, un malvivente 25enne della provincia di Napoli. Il pregiudicato agiva seguendo una sceneggiatura ben precisa, già adoperata in altre occasioni, che prevedeva un primo approccio telefonico con le vittime del raggiro, da parte di un sedicente avvocato o finto carabinieri. Il falso avvocato contattava sull’utenza telefonica di casa le vittime prescelte, allarmandole con la falsa notizia di un grave incidente stradale provocato da un figlio o da un parente stretto. A seguire, la richiesta di denaro per risarcire la vittima, evitando così spiacevoli conseguenze legali. Ottenuta la fiducia delle vittime, spesso anziani, le stesse erano invitate a preparare tutti i soldi o i gioielli che avevano in casa, ricevendo rassicurazioni sul fatto che, di lì a poco, sarebbe passata una persona di fiducia incaricata del ritiro.

Effettivamente, nel giro di qualche minuto, il complice si presentava all'uscio dell’abitazione raccogliendo quanto rischiesto, per poi far perdere le proprie tracce e lasciando le vittime in una condizione di forte dispiacere e frustrazione, una volta compreso il raggiro. Questa volta, però, i carabinieri di Sant’Agata li Battiati sono riusciti ad arrestare un malvivente 25enne della provincia di Napoli, già pregiudicato per simili condotte, e a denunciare un suo concittadino minorenne. I due truffatori, nella stessa giornata, a distanza di 3 ore, avevano messo a segno ben 2 colpi. In queste due occasioni, le vittime designate per l’inganno erano state due signore di 82 e 75 anni, originarie di Nicolosi e Acireale.

Le due donne, spaventate dalla notizia del falso incidente stradale, hanno racimolato i contanti e i gioielli custoditi in casa per poi consegnarli al falso avvocato recatosi a casa loro per il ritiro. Purtroppo solo dopo aver ceduto il bottino, di 6 mila euro, le anziane hanno compreso di essere state vittime di un raggiro. Insieme ai parenti, le due donne hanno poi avvisato i carabinieri che sono riusciti a risalire all’autovettura, una Jeep Avenger, noleggiata a Napoli e adoperata dai malviventi per recarsi a casa delle signore raggirate. Grazie all'intervento dei militari, i truffatori sono stati rintracciati in un b&b ed è scattata la perquisizione: la refurtiva è stata trovata nel bagagliaio del veicolo a noleggio.

Il truffatore minorenne è stato accompagnato nel centro di prima accoglienza di Catania e, successivamente, il giudice competente in materia, ha emesso anche per lui, un’ordinanza di custodia cautelare.