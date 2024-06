Furbetti tentano di superare i quiz della patente con auricolari e microcamere: denunciati

Negli ultimi giorni, un incremento sospetto di richieste di esami teorici per la patente di guida da parte di candidati privatisti ha spinto il compartimento della polizia stradale di Catania ad avviare controlli specifici. I sospetti riguardavano l'utilizzo di dispositivi elettronici per ottenere assistenza esterna durante l'esame, configurando un possibile sistema illecito per superare la prova.

Al termine degli esami, i candidati sono stati sottoposti a controlli non invasivi con l'ausilio di un metal detector. Tre giovani catanesi, tra i diciannove e i ventinove anni, sono stati scoperti con microcamere, telefoni cellulari, micro-auricolari e altri accessori per la trasmissione a distanza di segnali audio/video nascosti negli abiti.

Il tentativo di superare l'esame teorico per la patente di guida senza una preparazione adeguata è frequente, ma affidarsi a metodi fraudolenti non garantisce il successo. In questo caso, infatti, il 29enne coinvolto non è riuscito a superare l'esame a causa di problemi tecnici con il collegamento, e anche gli altri due sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica.

