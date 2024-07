Compra una polizza online ma era una truffa: due denunce

Due uomini di Napoli, di 57 e 29 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di truffa dalla polizia del commissariato "Borgo Ognina". La vittima è una donna di 73 anni che, nel 2023, era alla ricerca della tariffa più conveniente per l'assicurazione della propria autovettura.

La donna ha utilizzato un motore di ricerca specializzato e ha inserito i propri dati anagrafici, il numero di telefono e le informazioni relative al veicolo. Dopo poche ore, è stata contattata da un falso agente di una nota compagnia assicurativa tramite un numero di cellulare. L'uomo le ha proposto una polizza ad un prezzo annuale particolarmente vantaggioso.

Allettata dall'offerta, la donna ha inviato al finto agente, tramite una piattaforma di messaggistica, copia della carta di circolazione della propria autovettura e della carta d'identità. Ha poi effettuato il pagamento tramite bonifico bancario sull'iban indicatole.

Dopo poche ore, ha ricevuto la polizza assicurativa sia tramite la piattaforma di messaggistica che via email. Tuttavia, con l'approssimarsi della scadenza della polizza l'anno successivo, la donna ha contattato direttamente la compagnia assicurativa per un nuovo preventivo per il rinnovo.

Con grande sorpresa, ha scoperto che il nuovo preventivo era quasi triplicato rispetto all'anno precedente. La donna ha chiesto chiarimenti alla compagnia assicurativa che, dopo i dovuti accertamenti, le ha comunicato che non risultava alcuna polizza assicurativa stipulata per l'anno precedente. Realizzando di essere stata truffata, la donna si è rivolta agli agenti del commissariato "Borgo Ognina" per sporgere denuncia contro ignoti.

Gli agenti hanno avviato immediatamente le indagini e attraverso l'analisi del traffico telefonico e dei conti bancari, sono riusciti a risalire all'identità dei truffatori, due uomini di Napoli già noti alle forze dell'ordine per precedenti penali legati a truffe e altri reati contro il patrimonio.