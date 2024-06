Tentano la truffa dello specchietto chiedendo 130 euro ad un anziano: denunciati

Gli agenti della polizia stradale, in transito lungo la tangenziale di Catania, hanno denunciato due un uomo di 20 anni ed una donna di 18, originari di Adrano e noti pregiudicati, dopo averli sorpresi mentre tentavano di mettere in atto la truffa dello specchietto ai danni di un anziano. Le modalità sono sempre le stesse: i truffatori simulano un urto provocato dal lancio di un oggetto contro la fiancata di un veicolo in transito, per poi intimare alla vittima di fermarsi ed iniziare la contrattazione per il risarcimento dei danni.

La pattuglia si è insospettita per la presenza di due veicoli fermi sulla corsia di emergenza. Scorgendo un giovane intento a gesticolare verso un anziano, si è immediatamente fermata per capire cosa stesse accadendo. La vittima, un imprenditore pugliese che si trovava in Sicilia per motivi di lavoro, ha ringraziato gli agenti e non ha ceduto alla richiesta di versare 130 euro richiesta per i presunti danni al veicolo. I due giovani sono stati accompagnati presso gli uffici della polizia stradale e denunciati per truffa tentata in concorso.