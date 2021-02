Si finge tecnico dei condizionatori per estorcere 50 euro, denunciato

E' stato denunciato per tentata truffa. Si tratta di un 55enne che è stato fermato da un poliziotto libero dal servizio a seguito della richiesta di una donna, titolare di un negozio del centro. L'uomo utilizzava sempre la stessa tattica per la truffa: entrava nei negozi dicendo di essere il tecnico chiamato dai titolari per aggiustare i condizionatori chiedendo in cambio la somma di 50 euro.

L’agente, pertanto, ha raggiunto e ha bloccato l’uomo, chiedendo nel contempo l’ausilio di un equipaggio di volante per poter effettuare i dovuti accertamenti. Dai controlli effettuati sul posto è emerso che anche altri tre negozianti della zona erano stati raggirati in passato dall’ uomo con la stessa tecnica, i quali si sono riservati quindi di presentare denuncia nei confronti del truffatore.