Truffe agli anziani, i carabinieri proseguono la campagna informativa: già sventati 16 casi

Il comando provinciale dei carabinieri di Catania ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione per proteggere i cittadini, in particolare gli anziani, dal fenomeno delle truffe. Spesso infatti, i malviventi considerano gli anziani come vittime vulnerabili. La campagna coinvolge sia gli anziani che i loro familiari, fondamentali nel fornire supporto in situazioni di pericolo. I carabinieri stanno organizzando una serie di incontri nei centri anziani e nelle chiese, prima o dopo le funzioni religiose, in diverse località della provincia etnea. Durante questi incontri, i comandanti delle compagnie e delle stazioni forniscono consigli utili per evitare di cadere nelle trappole dei truffatori. Viene spiegato come i malviventi operano, sfruttando l'emotività delle vittime con telefonate che simulano situazioni di emergenza di un parente, chiedendo denaro per risolvere il problema.

Gli incontri di sensibilizzazione

Gli incontri si sono tenuti a Catania, nelle chiese di via Umberto, Canalicchio e Barriera, e in provincia, a Sant’Agata li Battiati, Randazzo, Caltagirone, Acireale, con molti altri in programma. Per raggiungere anche gli anziani che non possono uscire di casa, è stata organizzata un'intervista su una tv locale. I carabinieri hanno fornito consigli pratici, ricordando che nessuno, nemmeno le forze dell'ordine, può chiedere denaro per evitare l'arresto di un familiare o per risolvere problemi legati a incidenti. È stato sottolineato di non fornire mai dati personali, credenziali o informazioni bancarie agli sconosciuti e di chiamare immediatamente il numero di emergenza 112 o rivolgersi alla locale stazione dei carabinieri in caso di dubbi.

Alcuni esempi di truffe sventate

Sono 16 i tentativi di truffa sventati grazie alla prontezza delle vittime nel riconoscere il pericolo e rivolgersi ai carabinieri. Ad esempio, a Pedara, una coppia di pensionati 72enni ha ricevuto una telefonata da truffatori che sostenevano che la loro figlia aveva investito una donna incinta, chiedendo denaro. Insospettiti, hanno contattato i carabinieri, che erano già intervenuti con un incontro di sensibilizzazione nel mese precedente. Gli episodi più recenti e l'efficacia della prevenzione A Catania, ad Acireale e Aci Castello, i carabinieri hanno sventato sette tentativi di truffa grazie alla prontezza delle vittime, che hanno seguito i consigli ricevuti durante gli incontri. A Sant’Agata Li Battiati, una truffa è stata sventata con l'arresto di un trentenne di Napoli, sorpreso dai carabinieri mentre cercava di riscuotere denaro e gioielli da una 79enne.

Sempre attuale la "truffa dello specchietto"

Oltre alle classiche truffe telefoniche, i carabinieri hanno affrontato anche tentativi di truffa sugli specchietti rotti, sventando due casi a Calatabiano e Acireale. Inoltre, la sezione "cyber investigation" sta indagando su truffe via sms e WhatsApp, in cui i truffatori si spacciano per parenti in difficoltà, chiedendo denaro per acquistare un nuovo telefono. Si ricorda che nessuno, forze dell'ordine, avvocati o corrieri, può chiedere soldi in contanti o gioielli a domicilio. In caso di dubbi, contattare immediatamente il 112.