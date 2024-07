"Suo figlio ha causato un incidente": sventate altre tre truffe ai danni di persone anziane

Negli ultimi giorni, tre tentativi di truffa telefonica ai danni di donne di 52, 56 e 58 anni, residenti a Mascalucia e San Gregorio, sono stati sventati grazie alla prontezza delle vittime. Insospettite dalle chiamate ricevute, le donne hanno interrotto la conversazione e si sono rivolte ai carabinieri.

Il modus operandi del truffatore prevedeva una chiamata da parte di un finto maresciallo dei carabinieri, che raccontava a due delle vittime che i loro figli erano stati arrestati per aver causato incidenti stradali e fuggiti senza prestare soccorso. Facendo leva sull'istinto protettivo delle madri, il truffatore chiedeva un pagamento immediato per evitare che i giovani fossero portati in carcere.

Alla terza vittima, il truffatore ha cercato di ingannarla facendosi passare per un vero comando dei carabinieri, sperando che la donna si fidasse e trasferisse i suoi risparmi su un conto corrente di cui lui aveva la disponibilità.

In tutti e tre i casi, le donne si sono recate personalmente in caserma per denunciare l'accaduto, grazie anche alla campagna di sensibilizzazione promossa dal comando provinciale carabinieri di Catania. Questa iniziativa mira a contrastare le truffe, spesso rivolte agli anziani, considerati dai malviventi più vulnerabili. Questi consigli si sono rivelati efficaci, sventando ben 16 tentativi di truffa fino ad oggi.