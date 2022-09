Soldi e truffe per aggirare interdittive antimafia, 13 arresti: tra loro anche un avvocato catanese

E' di tredici arresti e il sequestro di beni per un valore di oltre 3 milioni di euro, il bilancio di una operazione condotta dalla guardia di finanza di Enna nell'ambito di una inchiesta per interposizione fittizia, truffa, falso, reimpiego di capitali illeciti e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti