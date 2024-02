Adrano, tunisino irregolare accompagnato all'ufficio immigrazione: dovrà lasciare l'Italia

Gli agenti del Commissariato di Adrano hanno intensificato le attività di identificazione, sia su strada che all’interno degli esercizi pubblici, soprattutto bar e sale scommesse. Nel corso delle attività, sono state controllate 91 persone, tra cui molti stranieri, tutti risultati regolari tranne uno, clandestino sul territori nazionale. Gli agenti del Commissariato hanno notato l’uomo mentre era intento a parlare con un altro cittadino straniero in via Motta e hanno proceduto quindi chiesto i documenti ad entrambi. Dagli accertamenti è, così emerso che un tunisino di 41 anni non aveva con se alcun titolo di riconoscimento.

Dopo un primo accertamento nelle banche dati, è stato accompagnato negli uffici del commissariato locale per accertamenti. Dopo aver avuto un regolare permesso di soggiorno fino al 2016, l'uomo aveva perso i requisiti per rimanere in Italia. Successivamente, è stato condotto presso i locali dell’ufficio immigrazione della questura, dove sono state eseguite ulteriori verifiche che hanno confermato l’irregolarità dello straniero, denunciato alla Procura della Repubblica. Dopo l’istruttoria di rito, il Prefetto di Catania ha adottato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.