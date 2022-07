Turismo: incontro tra Sac, Autorità Portuale e Confetra Sicilia

L’amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi, insieme al presidente e al vicepresidente della Società di gestione dell’Aeroporto di Catania, Giovanna Candurra e Marco Romano, hanno incontrato questa mattina il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina e il presidente di Confetra Sicilia, Mauro Nicosia. Sul tavolo della discussione il trasporto e le infrastrutture dell’isola, con focus sull’intermodalità, sia per quanto riguarda le merci che per quel che concerne i passeggeri e i turisti. Un incontro programmatico, dunque, per mettere a punto una strategia comune che possa ottimizzare la gestione dei flussi, creare nuove opportunità per il territorio e sviluppare il tessuto economico, imprenditoriale e turistico.