Turismo, l’assessore Messina incontra le guide alpine e vulcanologiche

Operare insieme per lo sviluppo del turismo siciliano con un approccio cosciente e responsabile verso il territorio. Questa l’indicazione venuta fuori dall’incontro dell’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, con Cesare Bianchi, presidente del Collegio regionale Guide alpine e vulcanologiche della Sicilia (equiparato per legge statale e regionale a un ordine professionale) e Umberto Tomasello, guida alpina ad honorem. "Con il presidente Bianchi – ha detto l’assessore Messina – c’è piena sintonia: per proporre un turismo compatibile con le esigenze del territorio il rapporto istituzionale tra guide e assessorato riveste un’importanza fondamentale. Solo così potremo pianificare congiuntamente percorsi e attività che possano fare crescere il comparto e tutelare il nostro patrimonio naturalistico".