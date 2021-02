Turismo, la Giunta Pogliese stanzia un milione di euro per attrarre visitatori

In vista della ripartenza del settore, tra i maggiormente penalizzati dall'emergenza sanitaria, l'amministrazione mette in campo diverse misure per promuovere eventi di rilievo nazionale e internazionale

Riparte da Catania un percorso virtuoso che riguarda il turismo sportivo, congressuale e di gruppo nella prospettiva di poter riprendere con le attività di accoglienza dei flussi dei visitatori nel capoluogo etneo, ponendo le basi di una veloce ripartenza. La giunta comunale presieduta da Salvo Pogliese ha infatti disposto, anche per il 2021, lo stanziamento di un milione di euro, con tre distinti atti deliberativi, fondi della tassa di soggiorno, per sostegni e incentivi al turismo sportivo, congressuale e di gruppo con l’erogazione di contributi economici fino a 18 mila euro, in base al numero dei pernottamenti determinati dall’evento. Un meccanismo trasparente di premialità già varato lo scorso anno come fattore di destagionalizzazione e che per via del Covid ha potuto dispiegare effetti solo limitati; un’iniziativa che quest’anno, considerato il periodo emergenziale, l’Amministrazione Comunale ha allargato anche al periodo dell’alta stagione. Scommettendo su una ripresa delle attività promozionali già con l’avvio della prossima estate, emergenza sanitaria permettendo, in modo da dare una boccata d’ossigeno al mondo delle ricettività e dell’organizzazione degli eventi, stremato da un anno di fermo pressoché totale delle attività.

“E’ un’ iniziativa - ha sottolineato il sindaco Salvo Pogliese - che rimettiamo in campo come auspicio di una ripartenza dell’attività di accoglienza dei flussi di visitatori a Catania, auspicabilmente già a partire, dalla tarda primavera, dopo un confronto con la commissione consultiva delle associazioni di categoria che ha apprezzato positivamente la nostra proposta di allargare a tutto l’anno e dunque anche al periodo di alta stagione gli interventi di sostegno allargando il concetto di destagionalizzazione vista la situazione di crisi. Attraverso la riscossione della tassa di soggiorno, visto che nel 2019 avevamo triplicato gli introiti poi fermati dal Covid, possiamo utilizzare i fondi nazionali perequativi per i mancati incassi e abbiamo deciso di spenderli incentivando i flussi dei visitatori. Queste risorse - ha precisato il primo cittadino- andranno a promuovere eventi di rilievo nazionale e internazionale, con pernottamenti nelle strutture alberghiere locali, mediante incentivi economici agli enti organizzatori, fondi che il Comune utilizza senza alterare gli equilibri di bilancio. Un lavoro importante per cui ringrazio gli assessori Parisi e Mirabella con il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, che hanno contribuito fattivamente a questo rilancio, in attesa che la Pandemia allenti la sua morsa e i vaccini aprano finalmente la strada alla normalità”. Il Sindaco Salvo Pogliese ha infine ricordato come l’amministrazione comunale abbia ancora previsto che “la comunicazione degli eventi sia supportata con rimborsi del Comune fino a duemila euro, a condizione che le attività informative siano affidate a giornalisti o agenzie di comunicazione che si avvalgono di giornalisti iscritti all’albo, a fronte di regolare fatturazione”.

“L’iniziativa che avevamo lanciato primi in Italia, - ha detto Parisi - stava riscuotendo interesse e molte adesioni, poiché è vasto il bacino del turismo dello sport che potrà presentare domanda di rimborso: dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni e dal Comitato Paralimpico, alle società sportive affiliate alle federazioni riconosciute e non ultimi, gli enti nazionali di promozione sportiva anch’essi riconosciuti dal Coni”. “Anche il turismo congressuale - ha detto l’assessore agli eventi Barbara Mirabella- scegliendo la nostra città avrà rimborsi da 3000 euro a 15 mila. In tal modo Catania sarà toccata dai flussi turistici in tutti i periodi dell’anno perché il piano non esclude più l’alta stagione considerato il tragico momento che attraversiamo” Nella delibera varata dalla giunta Pogliese per gli incentivi ai gruppi organizzati è previsto che richiedere il contributo economico siano: Istituzioni; Ordini professionali; Scuole; Associazioni riconosciute; Fondazioni; Sindacati; DMC-PCO; Craal; Pro loco; Tour operator; Agenzie di viaggio; Agenzie congressuali che prevedano pullman con un minimo di 45 passeggeri e almeno 2 giorni di pernottamento nelle strutture ricettive presenti nel territorio cittadino. A tale proposito anche la Città Metropolitana avvierà iniziative come lo sconto del 50% dell’auditorium da 1200 posti delle Ciminiere, facendo risparmiare sensibilmente chi organizza un convegno a Catania. Anche le scuole e i gruppi organizzati avranno i loro rimborsi, da 500 a 1000 euro, se sceglieranno Catania per le gite d’istruzione. Le richieste devono essere presentate con posta pec all’indirizzo mail: comune.catania@pec.it . Anche in questo caso i rimborsi sono variabili e legati al numero di pernottamenti degli studenti.