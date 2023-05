Rimane in carcere l'extracomunitario che ha aggredito il turista polacco

E' stato condotto nel carcere di piazza Lanza, l' extracomunitario identificato come l’autore della violenta rapina subita da un turista polacco che la sera dello scorso 12 maggio è stato aggredito e colpito con due pugni al fine di sottrargli i suoi effetti personali. Le indagini, coordinate dalla Procura distrettuale di Catania ed eseguite dalle sezioni criminalità straniera e reati contro la persona, con il contributo operativo dell’intera squadra mobile, hanno permesso di acquisire, elementi che dimostrerebbero come l'extracomunitario fermato sarebbe l’autore della violenta rapina ai danni del turista che, attualmente, si trova ricoverato presso l'ospedale Garibaldi.

Le investigazioni hanno tratto origine dalla segnalazione, giunta il 12 maggio, intorno alle ore 00.50, presso la sala operativa della Questura di Catania, di una lite e di una persona riversa a terra. Sul posto, in via Neve, nei pressi di piazza Stesicoro, già presenti i sanitari del 118, il personale intervenuto ha appreso di due uomini, uno di nazionalità straniera, (verosimilmente magrebino) ed un turista polacco, al quale, durante una lite animata, era stato sferrato un primo violento pugno al viso, facendolo cadere a terra. Poi, la vittima, rialzatasi, sarebbe stata colpita nuovamente, con un pugno al volto, sbattendo la nuca sul marciapiede e perdendo i sensi.

La vittima era un turista polacco al quale l’aggressore aveva sottratto un I Phone ed una parte di una sigaretta elettronica. La vittima è stata così trasportata in ospedale dove i sanitari gli hanno riscontrato, oltre che uno stato di ebrezza da alcolici, un’“emorragia celebrale in atto da verosimile aggressione fisica”, quindi, è stata sottoposta ad intervento chirurgico, ad esito del quale è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Le immediate indagini, tra testimonianze raccolte e immagini di sistemi di video sorveglianza, di ispezioni dei social network e servizi mirati del territorio, hanno consentito l’individuazione del responsabile che, nella serata del 15 maggio, è stato rintracciato nel centro del capoluogo etneo, ancora con gli indumenti indossati il giorno della rapina (una felpa ed una tuta con particolari segni distintivi e le stesse scarpe da ginnastica). Ha tentato la fuga per due volte, opponendo resistenza agli operatori che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche, finché è stato assicurato alla giustizia. Il fermato, del tutto irregolare sul territorio nazionale, è stato così condotto presso la casa circondariale di “Piazza Lanza”.