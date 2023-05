Turista in fin di vita, extracomunitario fermato: le immagini prima dell'aggressione

Il turista polacco che cammina e, dietro di lui, un uomo che lo segue. Sono le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell'istituto di vigilanza The Guardian, tra via Neve e via Penniniello, nei pressi di piazza Stesicoro. E' il momento prima dell'aggressione. Il ladro, successivamente, strappa di mano l'Iphone al turista e contemporaneamente lo spinge violentemente per terra. L'uomo cade e batte la testa sul marciapiede.

Grazie ai vari filmati delle telecamere di sicurezza della zona, è stato individuato l'aggressore presunto autore del furto. Si tratta di un giovane extracomunitario fermato dalla polizia, senza documenti d'identità. Per lui domani è attesa la convalida del gip dinanzi al quale dovrà rispondere anche di lesioni gravi. Il turista si trova ricoverato al Garibaldi: le sue condizioni sono stazionarie.