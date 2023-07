Turista si sente male e muore durante un'escursione sull'Etna

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti in soccorso di un turista francese colto da malore, durante un'escursione di gruppo, insieme alla famiglia, a quota 2750 metri al di sopra degli impianti turistici del rifugio Sapienza, sul versante sud dell'Etna. Un medico, presente nel gruppo degli escursionisti, ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione, mentre le squadre di soccorso raggiungevano l'uomo nella zona dei crateri sommitali, insieme ai sanitari del 118. Nonostante l'immediato intervento del medico e le successive procedure di rianimazione ad opera dell'equipaggio 118, per il turista francese non c'è stato nulla da fare.