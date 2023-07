Il turista polacco aggredito ritorna a casa, l'annuncio di Trantino

Il turista polacco di 35 anni aggredito lo scorso maggio in piazza Stesicoro da un extracomunitario, che lo avrebbe colpito ripetutamente, facendolo cadere per terra battendo la testa, è tornato a casa dopo essere stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Garibaldi. A dare la lieta notizia è stato il sindaco Enrico Trantino, che in un post pubblicato su Facebook ha inoltre invitato il giovane a fare ritorno a Catania "che vrà il piacere di ospitarlo e mostrargli quella Catania che non ha avuto il tempo di esplorare".

Il post di Trantino

"Le notizie che più mi piacciono - ha scritto Trantino - Lucas, il cittadino polacco aggredito a fine maggio in centro storico da un rapinatore che gli ha sottratto il telefonino, dopo una lunga degenza all’ospedale Garibaldi, grazie allle cure ricevute nei reparti di terapia intensiva e chirurgia polmonare, è tornato a casa. È in via di completa guarigione e con questa foto ci ha voluto rassicurare sulla sua condizione".

"Naturalmente - ha aggiunto il primo cittadino - gli ho chiesto di tornare appena potrà, poiché la città avrà il piacere di ospitarlo e mostrargli quella Catania che non ha avuto il tempo di esplorare. Lucas e Patrycja hanno promesso di venire nuovamente, avendo avuto modo di apprezzare le tante manifestazioni di affetto ricevute da tutti quei nostri concittadini con cui sono venuti a contatto. Lucas e Patrycja vi aspettiamo".