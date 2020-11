Turista ubriaco prima danneggia auto in sosta e poi aggredisce gli agenti

I fumi dell'alcool gli avevano fatto passare una nottata "su di giri". Così un cittadino olandese, in vacanza a Catania, aveva pensato bene - nella notte tra sabato e domenica - di iniziare a danneggiare alcune auto in sosta in via Sturzo. L'uomo è stato prontamente fermato dai poliziotti ma a causa del suo stato di alterazione, dovuto all’alcool, l’olandese si è dimostrato agitato e riluttante al controllo, spingendo più volte e senza alcun motivo gli agenti che, per evitare che potesse far del male a sé o ad altri, hanno richiesto l’intervento di personale del 118. Ma, all’arrivo dei sanitari, l’uomo è andato in escandescenze, rifiutando qualsiasi visita e cura medica e sferrando un pugno a uno dei poliziotti, colpendolo e provocandogli una contusione giudicata guaribile in due giorni. A seguito di ciò, l’uomo è stato definitivamente bloccato e accompagnato in questura, dove è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.