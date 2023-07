Tutto pronto per Etna Summer Camp, il campo del comitato di Catania di Croce Rossa Italiana: c’è, infatti, anche il comitato etneo di CRI tra gli 8 comitati nazionali scelti per partecipare ai “CRI GREEN CAMPS”, campus estivi in collaborazione con Bridgestone rivolti a bambini e ragazzi. A Catania parteciperanno bambini tra gli 8 e i 13 anni, soggetti vulnerabili che avranno la possibilità per una settimana di vivere momenti di spensieratezza ma anche di formazione.

Tra questi anche ragazzi che provengono dall’Ucraina. I ragazzi, infatti, grazie a modelli didattici peer-to-peer, partecipativi ed esperienziali, avranno la possibilità di prendere parte ad attività e laboratori, escursioni e visite guidate dove potranno imparare divertendosi. Tra gli obiettivi principali di Etna Summer Camp la promozione dell’educazione ambientale, attraverso attività educative a stretto contatto con la natura che rafforzeranno l’identità ecologica dei partecipanti, stili di vita sani e sostenibili, sicurezza stradale, per sensibilizzare i bambini e ragazzi all’adozione di comportamenti responsabili e sicuri.

“Per noi è importante seguire questi ragazzi: conosciamo le loro famiglie e durante l’inverno abbiamo con loro un rapporto costante di assistenza. Vogliamo esserci anche d’estate per riempire le loro giornate con attività interessanti”, commenta il presidente del Comitato di Catania Stefano Principato ricordando come il supporto che riescono a dare le volontarie e i volontari sia un quotidiano. Il campO catanese si svolgerà da lunedì 17 luglio a domenica 23 luglio presso Casa Tabor a Sant’Alfio.