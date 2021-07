Tutto pronto per la terza edizione di "La Sicilia in passerella"

Tutto pronto per la terza edizione de “La Sicilia in passerella”, l’evento di moda che si svolgerà il prossimo 31 luglio presso l’Hotel Santa Tecla Palace. Una location suggestiva per una serata esclusiva: moda e glamour, infatti, si incontrano grazie alla bravura di artisti che hanno tratto ispirazioni per le loro collezioni dalla meravigliosa terra di Sicilia. In passerella si ammireranno le creazioni di Via Della Seta di Francesca Paternò, Costumi di Sicilia, Pina Nanulli, i gioielli di Barbara Cuttone e le coffe siciliane di Bedda Figghia. “Non è stato facile organizzare questa terza edizione: dopo la versione ridotta dell’anno scorso - a causa dell’emergenza Covid - quest’anno siamo tornati più carichi e pronti a stupire quanti parteciperanno. Un omaggio alla moda ma anche a questa meravigliosa terra”, dichiara Astrid Pironti, ideatrice e organizzatrice di questo importante appuntamento. A condurre la serata sarà Flaminia Belfiore. "Sono felice di partecipare a un evento che segna la ripresa per settori che come e più di altri hanno sofferto per la pandemia. Bellezza e arte da gustare in piena sicurezza, una formula perfetta", afferma Flaminia Belfiore. Ai momenti di moda si alterneranno momenti di spettacolo con esibizioni musicali e di danza.