Ubriaca e molesta tenta di mordere i poliziotti, 46enne ucraina denunciata

La polizia ha denunciato una 46enne, ucraina, per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità. Gli agenti sono intervenuti in un locale di via Sant’Euplio per la segnalazione di una donna ubriaca che disturbava gli altri avventori.

All’arrivo dei poliziotti, il personale di servizio del locale ha raccontato della condotta molesta tenuta dalla straniera. La stessa, alla vista dell'auto delle forze dell'ordine, ha iniziato a inveire a sputare e ha tentato anche di mordere gli agenti. A quel punto, seppur con difficoltà, i poliziotti sono riusciti a portarla all’esterno del locale, dove la donna si è rifiutata di fornire le proprie generalità. Il rifiuto è costato alla donna un passaggio nell'ufficio della scientifica per l’identificazione. Al termine delle operazioni la 46enne è stata affidata al servizio118 a causa delle precarie condizioni psicofisiche dovute dall’abuso di alcol.