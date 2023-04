Pregiudicato ubriaco oppone resistenza alla polizia, bloccato con il taser

Ieri pomeriggio gli agenti delle volanti hanno arrestato un pregiudicato di Lentini per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, tentato furto aggravato e minacce. I poliziotti sono intervenuti in un’attività commerciale di piazza Papa Giovanni XXIII, dove il titolare aveva segnalato un soggetto molesto, che aveva consumato del cibo senza pagarlo e si era impossessato di altri beni. L'uomo era in evidente stato di ubriachezza. Al momento del controllo ha assunto un comportamento insofferente ed aggressivo nei confronti dei poliziotti, arrivando anche a minacciarli. Inizialmente il pregiudicato in stato di alterazione è riuscito divincolarsi dalla presa dei poliziotti, che tentavano di bloccarlo. Ha minacciato loro ed i dipendenti del locale, tentando in tutti i modi di sfuggire all’arresto. Giunto in ufficio, ha continuato ad avere un atteggiamento aggressivo, minacciando gli operatori. E' stato necessario, al solo scopo deterrente, attivare il taser. Solo in questo modo è stato possibile vincere la sua resistenza. Il pm ha disposto la custodia cautelare presso la casa circondariale di piazza Lanza, in attesa della convalida innanzi al Gip.