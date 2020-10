Ubriaco danneggia un'ambulanza dopo essersi sentito male

Nel pieno dell’emergenza sanitaria, la Polizia di Stato è chiamata anche a intervenire in aiuto del personale del 118 che stava prestando le prime cure mediche a un uomo, in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. Era stato soccorso da un’ambulanza perché colto da malore, improvvisamente è andato in escandescenze, senza alcuna apparente motivazione se non quella del suo stato di ubriachezza e ha iniziato a colpire con calci e pugni il veicolo sanitario, a cui è pure riuscito a staccare uno specchietto retrovisore e a rompere un faro, ferendosi a una mano. I poliziotti hanno hanno deciso di scortare l’ambulanza fino all’ospedale dove hanno provveduto a denunciare l’ubriaco violento per il reato di danneggiamento aggravato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.