Un 27enne ubriaco si siede sui binari della stazione e blocca il transito dei treni

Questa mattina una gazzella dei carabinieri della Compagnia di Giarre si è imbattuta in un cittadino straniero in evidente stato di alterazione psico-fisica, che ha invaso i binari della stazione ferroviaria e non voleva più spostarsi. Circostanza sospetta, che avrebbe anche potuto far scattare un possibile allarme di diversa natura, ma fortunatamente l'ipotesi si è subito rivelata infondata. I pendolari presenti in banchina, spaventati, hanno subito chiamato il 112 per segnalare quanto stava accadendo. La centrale operativa ha quindi inviato sul posto l’autoradio più vicina ed ha avvisato la polizia ferroviaria di quanto stava accadendo, in maniera che venisse subito fermato il transito dei treni. I carabinieri intervenuti hanno effettivamente trovato il giovane, un 27enne , al centro dei binari ed hanno provato a instaurare un dialogo con lui.

Tuttavia, l'esagitato sembrava non comprendere la lingua italiana. A quel punto, i militari hanno deciso di intervenire raggiungendolo sui binari ma, anche in quel frangente, il giovane ha reagito in maniera violenta e ha tentando di colpirli con calci e pugni. Fallito l’intervento di mediazione, i carabinieri si sono divisi i compiti: mentre uno lo distraeva, l’altro è riuscito a bloccarlo. Infine, lo hanno fatto salire sulla banchina, dove è stato temporaneamente immobilizzato. Successivamente, l'uomo è stato accompagnato presso l’ospedale di Giarre, dove i medici hanno confermato che si trovava solamente sotto l’effetto di sostanze alcoliche. La bravata gli è costata una denuncia penale per ubriachezza molesta, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.