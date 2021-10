Ubriaco distrugge fontana e vasi ornamentali della villa comunale di Caltagirone

I carabinieri della stazione di Caltagirone hanno denunciato un 18enne del posto, poiché ritenuto responsabile di danneggiamento aggravato. In stato di ebrezza alcolica ha danneggiato 4 vasi in ceramica decorati, posti sulla balaustra della villa comunale di Caltagirone, e la fontana decorativa. Il giovane, prendendo letteralmente a calci le ceramiche ornamentali, si è anche ferito ed un piede ed è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Gravina e S. Pietro. A dare un volto al danneggiatore ci hanno pensato i carabinieri che, ricostruendo minuziosamente le fasi del danneggiamento, grazie al prezioso contributo delle telecamere di videosorveglianza installate dal comune all’interno del sito e nelle adiacenze, sono riusciti ad identificarlo e denunciarlo, dopo che lo stesso, posto in caserma di fronte alle proprie responsabilità, ha ammesso.