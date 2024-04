Ubriaco alla guida, insulta i poliziotti: pregiudicato denunciato

Gli agenti della polizia hanno intercettato, ieri notte, in via Domenico Tempio, un autocarro guidato da un quarantenne, catanese pregiudicato. All’esito degli accertamenti effettuati con l'alcol test l’uomo, l'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Appreso delle contestazioni elevate a suo carico il quarantenne è andato in escandescenza e ha pronunciato frasi gravemente offensive nei confronti degli agenti oltraggiandoli. In seguito all'aggressione verbale, il pregiudicato è stato denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca e contestualmente sono stati elevati diversi verbali per numerose violazioni al codice della strada, avendo tra l’altro il conducente la patente scaduta. Ad attirare l'attenzione degli agenti è stato il fatto che l'autocarro procedesse scortato da due motociclisti, dileguatisi alla vista della polizia.