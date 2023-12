E' ubriaco e molesta i passanti, tunisino irregolare denunciato dalla polizia

Gli agenti del Commissariato d Adrano sono intervenuti nella villa comunale del paese etneo, dopo aver ricevuto una chiamata al 112 che riferiva delle presenza di un cittadino straniero, in evidente stato di ebbrezza, che stava importunando i passanti. Dopo averlo individuato, i poliziotti lo hanno riportato alla calma e accompagnato presso l’ufficio immigrazione di Catania per identificarlo, in quanto privo di documenti. Una volta espletati gli accertamenti di rito, i poliziotti hanno rilevato a carico del tunisino diversi precedenti per reati inerenti agli stupefacenti, all’immigrazione clandestina, contro le persone e il patrimonio, nonché un sequestro di persona commesso ai danni di una minore.

Inoltre, servendosi di numerosi alias e terminato il suo regolare permesso di soggiorno, era rimasto sul territorio nazionale evitando il rimpatrio coatto e contravvenendo alle ordinanze dei questori di Roma e Catania e della Prefettura etnea, che aveva emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione. L’uomo è stato sanzionato per manifesta ubriachezza e denunciato per l’inottemperanza a lasciare il territorio nazionale. È stato poi accompagnato presso il centro di permanenza e rimpatrio "Pian del Lago" di Caltanissetta, dove si procederà agli adempimenti finalizzati all’accompagnamento alla frontiera.