Fermato per ubriachezza molesta, danneggia l'auto della polizia: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti delle volanti sono intervenuti in piazza Cavour dove era stato segnalato un uomo che, brandendo una bottiglia di vetro, molestava i passanti nei pressi di un chiosco. L’uomo, di nazionalità nigeriana, era in evidente stato di ebbrezza alcolica e al diniego della somministrazione di un’ulteriore birra, si è inalberato, rompendo una bottiglia di vetro e con il coccio rimasto in mano ha assunto un atteggiamento minaccioso. All’arrivo dei poliziotti, l’individuo si è dimostrato poco collaborativo e pertanto è stato bloccato e accompagnato in questura e successivamente in ospedale per effettuare il tampone rapido Covid-19. Durante il tragitto, il nigeriano ha iniziato a dimenarsi all’interno della volante, danneggiando dell’auto con svariati calci e costringendo gli operatori ad arrestare la marcia. A quel punto, con l’ausilio di altri equipaggi e dopo una violenta colluttazione, in cui due poliziotti sono rimasti collusi, l’uomo è stato bloccato. Alla luce di quanto accaduto, l’uomo, che annovera precedenti di polizia per diversi reati nonché irregolare sul territorio nazionale poiché destinatario di due ordini di allontanamento, è stato arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché per danneggiamento di un bene dello Stato. Su disposizione del magistrato di turno, l'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa di giudizio di convalida.