Ubriaco si schianta contro il muretto della Circumetnea: denunciato

Un 24enne, alla guida di un’Audi Q5 ha impattato contro un muro in cemento di via Gullotto a Randazzo, posto nei pressi della linea ferrata, causandone il cedimento

I carabinieri della stazione di Randazzo hanno denunciato un 24enne poiché ritenuto responsabile di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e senza patente, falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità personale ed è stato sanzionato anche per la violazione del coprifuoco. I fatti sono accaduti nella serata del 7 marzo quando il giovane alla guida di un’Audi Q5, intorno alle 23,30, ha impattato contro un muretto in cemento di via Gullotto nei pressi della linea ferrata della Circumetnea. Un impatto violento che ne ha causato il cedimento.

Il giovane sottoposto all'etilometro ha fatto rilevare un tasso alcolemico nel sangue di gran lunga superiore al tasso limite per porsi alla guida di veicoli. Non contento il fermato ha fornito ai militari false generalità, come peraltro aveva fatto in tre diversi frangenti: gli scorsi 26 febbraio e primo marzo al medico di turno del P.T.E. di Randazzo,come si evince dai referti medici acquisiti dai carabinieri. A seguito dell'intervento dei militari il 24enne è stato fotosegnalato per accertarne l'identità ed è stato denunciato per i diversi reati commessi.