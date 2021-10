Uccide la vicina, ammesso il rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica

Il Gup di Catania ha ammesso l'accesso al processo col rito abbreviato "condizionato" a una perizia psichiatrica dell'imputata e a un consulenza tecnica della difesa nel procedimento nei confronti di Colesnicenco Georgeta, l'ex modella romena accusata dell'omicidio della colombiana Sandra Garcia Rios, avvenuto al culmine di una lite condominiale il 3 febbraio 2021 in una palazzina di viale Mario Rapisardi.

Al termine dell'udienza, nella quale si sono costituiti parte civile quattro congiunti della vittima rappresentati dai penalisti Davide Cugno, Perez Moreno e Dari Mori, il Gup, accogliendo le richieste del legale dell'imputata, ha disposto l'ammissione agli atti del giudizio di una consulenza tecnica di ingegneria forense su stato dei luoghi e dell'audio del delitto registrato dalla sala operativa della polizia e di una perizia per accertare la capacità di intendere e di volere della Colesnicenco in quel momento. Su entrambe le richieste la Procura aveva dato parere favorevole. L'udienza è stata aggiornata alla prossima settimana per la nomina del perito.