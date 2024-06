Il 41enne Antonio Raciti ucciso con delle forbici al termine di una lite: fermato l'assalitore

Un 41enne di Mascali è stato ferito con delle forbici da un conoscente, che abita a 400 metri di distanza dall'abitazione della vittima, al culmine di una lite scaturita intorno alle 13 di oggi in via Roma. Ancora da accertare i motivi del diverbio. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe stato raggiunto da alcuni fendenti sferrati da un 40enne, ora indagato, che si è dileguato per poi essere rintracciato nella propria abitazione con i vestiti ancora intrisi di sangue.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Giarre, che hanno condotto in caserma l'assalitore. I colleghi della sezione investigazione scientifiche del comando provinciale stanno eseguendo un sopralluogo in casa del 40enne e sul luogo della lite. La vittima, inizialmente soccorsa da alcuni passanti, è stata trasportata d'urgenza presso l'ospedale locale. Nel tardo pomeriggio, in seguito alle complicazioni legate alle ferite riportate, Raciti è poi deceduto. La Procura di Catania ha disposto il trasferimento dell’arrestato in carcere, accusato adesso di omicidio. L’autopsia sarà eseguita domani.