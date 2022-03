Ucraina, Asi: aiuti e materiali da destinare alle popolazioni colpite dalla guerra

Una notevole quantità di aiuti e materiali da destinare alle popolazioni colpite dalla guerra è stata raccolta dal Comitato provinciale di Catania delle associazioni sportive e sociali Italiane (Asi). L'iniziativa dopo una circolare diramata dall'Asi nazionale il 7 marzo scorso. Alle centinaia gli scatoloni contenenti presidi sanitari e igienico sanitari, farmaci, generi alimentari a lunga conservazione sia per gli adulti che per i bambini, con prodotti specifici per l'infanzia si sono aggiunte le donazioni in denaro attraverso il c/c bancario intestato a Pegasus-asi prociv nazionale odv (iban: it10v0306909606100000064335 - causale: #proUcraina).

"Ci siamo immediatamente attivati, coinvolgendo tutte le nostre associazioni affiliate - dice il presidente del Comitato provinciale di Catania Angelo Musmeci - le quali, in gran parte, si sono impegnate nella raccolta di generi alimentari e di tutti quei beni necessari a quella popolazione".

A conclusione della raccolta presso i punti Aci autorizzati, il materiale verrà dislocato presso i centri di smistamento della Protezione Civile nazionale, che consegnerà il tutto presso i centri di accoglienza sul confine ucraino, dove il personale addetto provvederà alla distribuzione alla popolazione. "Il nostro Ente di Promozione Sportiva e Sociale - aggiunge Musmeci - non poteva che aderire a questa forma di aiuto nei confronti della popolazione ucraina, attivando la propria struttura, con il Terzo Settore - Area Protezione Civile. Il Comitato di Catania ha dimostrato che i siciliani hanno preso a cuore questa iniziativa, comprendendo l'importanza degli aiuti in questo momento cosi' difficile per quella popolazione e aderendo con grande entusiasmo".