Ucraina, in arrivo a Kiev 5.700 pannelli solari prodotti a Catania da Enel

La Commissione Ue invierà a Kiev un primo lotto 5.700 pannelli solari. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un video messaggio. "Dopo i miei annunci a Kiev un mese fa, oggi possiamo dire che un primo lotto di pannelli solari sarà presto consegnato all'Ucraina", ha affermato von der Leyen".

"Voglio ringraziare Enel che sta donando all'Ucraina i panelli prodotti in Europa, a Catania, con il sostegno del Fondo europeo per l'innovazione. Forniranno elettricità a scuole, ospedali e vigili del fuoco. Sono convinta che altre aziende europee così come gli Stati membri saranno ispirati da questo primo passo, in modo che l'Ucraina possa contare su elettricità pulita, prodotta in casa", ha aggiunto la presidente.

Il progetto, chiamato "Raggio di speranza", è portato avanti dalla Commissione europea insieme ad Enel. Durante la sua visita a Kiev del 2 febbraio scorso era stata la stessa von der Leyen ad annunciare un prossimo invio di pannelli solari. La commissaria per l'Energia, Kadri Simson, l'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, e il ministro dell'Energia ucraino, German Galushchenko, si sono quindi incontrati oggi in formato ibrido per salutare l'impegno di Enel a donare all'Ucraina i pannelli solari fotovoltaici. La consegna è prevista per l'estate di quest'anno.