Gli uffici del IV Municipio trasferiti da sei mesi in via Don Minzoni, presentata una interrogazione

"Sono trascorsi oramai sei mesi dal nubifragio dell'ottobre 2021 e non si comprende perché il IV Municipio sia ancora ubicato in via Don Minzoni e non sia già ritornato nella sede originaria di via San Giovanni Galermo 254". La consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Lidia Adorno, dopo aver ricevuto una segnalazione dal consigliere di quartiere Giuseppe Ragusa (M5S), ha inoltrato una richiesta di accesso agli atti ed una apposita interrogazione al consiglio comunale per appurare se l'immobile sia stato dichiarato inagibile e quale sia stata l'entità di tali eventuali danni ai locali comunali, trasferiti in altra sede in via provvisoria.

Nella foto Lidia Adorno

"In ogni caso - continua - non si capisce perché non siano ancora stati riparati e ripristinati i locali della sede istituzionale del IV Municipio. Poiché via Don Minzoni risulta essere molto decentrata, una cospicua parte dei residenti della zona, specialmente quelli che risiedono nella zona sud e Cibali, da diversi mesi patiscono notevoli disagi per raggiungere uffici comunali importanti come quelli dell'Anagrafe e dei Tributi.Chiediamo quindi di ritornare al più presto a una sede maggiormente equidistante, rispetto al territorio servito, come lo era quella di via San Giovanni Galermo".