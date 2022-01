Acireale, in via Martinez attivato l'info point: tamponi fino alle ore 21

Nella sede dell’Unità speciale di continuità assistenziale (Usca), sita su via Martinez ad Acireale, il direttore del Distretto sanitario, Michelangelo Marino, ha attivato un ufficio gestito da un medico che funzionerà da “info point” riguardo all’emergenza sanitaria da covid. L’ufficio in questione resterà aperto al pubblico dal lunedì al sabato, tra le 10,30 e le 13 e tra le 15,30 e le 18. Il servizio, accolto con notevole favore dall’utenza, è stato testato negli ultimi giorni della scorsa settimana e domani si entrerà a regime. L’azione intrapresa dal Distretto sanitario prevede anche un “drive in” tamponale serale con somministrazioni sino alle 21 per almeno due sere a settimana, destinato esclusivamente al rilascio delle certificazioni di “fine quarantena”, un percorso reso possibile grazie allo spirito di abnegazione e sacrificio di tutti gli operatori dell’Usca, varato per cercare di liberare nello spazio di pochi giorni tutti coloro che, seppur negativizzati, restano ancora obbligati a non uscire dal loro domicilio.

L’obiettivo, come ha spiegato il direttore Marino, è quello di aprire una “finestra” di comunicazione con la popolazione e, al tempo stesso, implementare l’assistenza a coloro che ne hanno bisogno. In particolare, l’ufficio competente, coordinato dal dott. Andrea Scuto, oltre a fornire le informazioni di rito, prende in carica le singole pratiche che comprendono la programmazione dell’eventuale tampone ed il rilascio delle certificazioni di avvenuta guarigione. “Un’attività complessa – ha osservato il Michelangelo Marino – e che, in quanto tale, richiede un gioco di squadra, rispetto al quale risulta decisivo l’appoggio della Direzione generale e della Direzione sanitaria dell’azienda sanitaria provinciale, nelle persone dei dottori Maurizio Lanza ed Antonino Rapisarda, nonché del commissario “ad acta” per l’emergenza covid-19 nella provincia di Catania, Giuseppe Liberti, e impreziosita dal sostegno e dal supporto forniti dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, Stefano Alì, e del corpo della polizia municipale”.