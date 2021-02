Chiede il permesso di soggiorno con un passaporto falso, arrestato

Nei giorni scorsi è stato arrestato un cittadino maliano di 20 anni dagli agenti dell'ufficio immigrazione L’uomo si è presentato presso l’ufficio immigrazione per la richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ma ha esibito un passaporto che da un accurato controllo di polizia scientifica è risultato falso. Ciò in quanto sulla pagina riportante i dati anagrafici originali del titolare ne è stata apposta un’altra contraffatta. Sono



in corso ulteriori approfondimenti investigativi, d’intesa con il gabinetto di polizia scientifica, al fine di individuare l’identità del soggetto che ha ceduto il proprio passaporto per consentirne la fraudolenta sostituzione e per appurare se vi sia un collegamento con altri casi analoghi che hanno coinvolto stranieri della medesima etnia. L’arrestato è statoposto a disposizione dell’autorità giudiziaria ed è stato altresì avviato il procedimento amministrativo volto alla revoca del precedente permesso di soggiorno in vigore in quanto prorogato dalla normativa anti Covid-19.