Si presenta all'Ufficio Immigrazione per ritirare permesso di soggiorno ma ha un documento falso

Quest'anno gli agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno arrestato per il medesimo reato diversi stranieri, per cui si stanno effettuando i dovuti accertamenti al fine di collegare i vari episodi e ricostruire il fenomeno criminale

La polizia di Catania ha arrestato un 24enne cittadino della Guinea Bissau per possesso di documento falso. Lo scorso 6 ottobre, si è proceduto all’arresto dell'uomo che si è presentato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura etnea per ritirare il permesso di soggiorno. E' stato in quel momento che il personale dipendente ha avuto dubbi sull’autenticità del passaporto esibito ai fini del riconoscimento personale e, quindi, il documento è stato sottoposto ad accertamenti tecnici più approfonditi eseguiti presso il locale Gabinetto Regionale di polizia scientifica. Sono, così, emerse le irregolarità. In particolare, nel documento era stata sostituita la pagina recante l’effige e i dati personali. Quest'anno gli agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno arrestato per il medesimo reato diversi stranieri, per cui si stanno effettuando i dovuti accertamenti al fine di collegare i vari episodi e ricostruire il fenomeno criminale.