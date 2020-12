Nigeriano perde le staffe e rompe la porta dell'ufficio immigrazione

Nei giorni scorsi l’ufficio immigrazione della questura etnea ha denunciato in stato di libertà, per danneggiamento, resistenza e rifiuto di fornire le generalità a pubblico ufficiale, il cittadino nigeriano A.S. di 27 anni. Era arrivato a Catania dalla provincia di Ravenna, in cui aveva ottenuto un permesso di soggiorno per richiesta asilo scaduto di validità, e voleva trasferirsi in questa provincia per richiedere il rinnovo.

Pur essendo stato invitato dall’operatore di polizia a distanziarsi dagli agli altri utenti, in ossequio alle note disposizione ministeriali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto, si è rifiutato di adempiere all'ordine ed ha sferrato un calcio alla porta d’ingresso della sala d’aspetto, provocandone la lesione del vetro. Inoltre, si è rifiutato di declinare le proprie generalità nel momento in cui ha compreso che si sarebbe proceduto penalmente nei suoi confronti. E' stato quindi fotosegnalato e denunciato. Considerando non aveva ancora alcun interesse lavorativo e affettivo nella provincia di Catania, il questore ha irrogato nei suoi confronti la misura di prevenzione personale del rimpatrio con foglio di via obbligatorio per la durata di 3 anni, ordinando allo stesso di fare immediato rientro nella provincia romagnola indicata.