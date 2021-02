Ugl, due seggi alle elezioni Rsu nella storica azienda Dais

Neri (reggente etneo): "Impegno per la tutela dei diritti e la partecipazione al benessere lavorativo"

Affermazione per la federazione Ugl agroalimentare di Catania che, alle recenti elezioni per il rinnovo dei rappresentanti sindacali unitari nell’ambito della storica azienda “Dais”, ha registrato la vittoria di due dirigenti sindacali sui tre seggi disponibili. A risultare eletti sono stati infatti Francesco Santonocito, che è stato il candidato più votato in assoluto, e Giuseppe Privitera, con la lista Ugl che ha raccolto più del 70% dei consensi.

“Desidero complimentarmi con gli eletti e con la formidabile squadra di dirigenti sindacali ed iscritti che ha portato questa nuova ventata di entusiasmo all’interno dello stabilimento della celebre realtà produttiva catanese – afferma il reggente di Ugl agroalimentare Antonino Neri. "A loro va un sentito ringraziamento ed un augurio di buon lavoro, nella consapevolezza che il sindacato sarà sempre presente con l’impegno per la tutela dei diritti e per la partecipazione alle attività aziendali di sviluppo del benessere lavorativo”.

A Santonocito e Privitera ed al reggente Neri è intanto giunta anche una nota di congratulazioni da parte del segretario territoriale Giovanni Musumeci, che ha sottolineato la crescita quotidiana della Ugl in tutte le realtà lavorative dell’area metropolitana di Catania, diventando un contenitore di idee e battaglie per la difesa del lavoro.