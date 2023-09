Sindacati, Stefano Passarello nel Coordinamento Nazionale del Proselitismo e alle Politiche Sindacali Uil Fpl

Nuovo incarico per l’esponente catanese della Uil Fpl Stefano Passarello che è stato inserito nel Coordinamento Nazionale del Proselitismo e alle Politiche Sindacali: sarà il referente per la Sicilia. Questo coordinamento si occuperà di tutte quelle attività volte a incrementare il numero degli iscritti della categoria e a veicolare i neo pensionati nella categoria della Uil Pensionati. Solo lo scorso luglio era arrivato l’incarico regionale e adesso nuova attestazione di stima a livello nazionale. Per anni alla guida della segreteria catanese della Uil Fpl, per Passarello arriva dunque un nuovo incarico che permette di proseguire il lavoro mai interrotto a favore del sindacato. "Siamo felici che Totò Sampino abbia proposto il nome di Stefano Passarello: a testimonianza del lavoro eccellente svolto dal mio predecessore", commenta Mario Conti, segretario generale Uil Fpl Catania complimentandosi con Passarello per l’incarico ottenuto.