Uil Trasporti, assemblea dei lavoratori handling dell' aeroporto Catania

"Il sistema aeroportuale è vitale per il presente e il futuro del Paese, lavoratrici e lavoratori del settore ne rappresentano la risorsa più importante. Nostra missione è tutelare questo patrimonio umano e professionale su cui, ad esempio, si regge lo scalo di Fontanarossa. Sotto questo profilo consideriamo, quindi, positivo il rinnovo del contratto nazionale che abbiamo firmato con l’associazione datoriale Assohandlers dopo una trattativa lunga e la proclamazione di tre scioperi. Sono a Catania proprio per illustrare i risultati raggiunti".

Lo ha affermato Ivan Viglietti, segretario nazionale UilTrasporti, a Catania per presiedere un Esecutivo territoriale dell’organizzazione sindacale allargato ai lavoratori dell’handling. Alla riunione, convocata dal segretario generale della UilT di Catania Salvo Bonaventura, ha preso parte anche il responsabile etneo per il Trasporto aereo, Antonio Oranges. Dopo avere ricordato "la straordinaria importanza della mobilitazione nazionale del Trasporto Pubblico Locale e del Trasporto Aereo di terra proclamata per il 17 novembre dalle sigle di categoria di Uil e Cgil contro la Finanziaria del governo Meloni”, Viglietti s’è lungamente soffermato sulla “per nulla semplice trattativa che ha portato nel comparto dell’handling al rinnovo di un contratto scaduto da circa sette anni, durante i quali l’impennata dei prezzi al consumo ha eroso il potere d’acquisto degli stipendi e accresciuto legittime, pressanti, aspettative di modifiche normative oltre che salariali da parte dei lavoratori".

"Abbiamo ottenuto aumenti per 260 euro nel triennio 2024-2026, mentre sono state respinte dalle organizzazioni sindacali - ha detto il segretario nazionale - le richieste della controparte per la riduzione delle fasce di notturno. Anche la proposta datoriale di non pagare i primi tre giorni di malattia, come avviene in altri settori, è stata disinnescata dirottando una parte del rinnovo economico sulla parte variabile della retribuzione. È stato, inoltre, riconosciuto – ha concluso Viglietti – l'aggiornamento delle tabelle di riferimento nel calcolo delle maggiorazioni notturne e straordinario, che erano ferme al 2010, e sono state aumentate le ore di riduzione lavorative, il cosiddetto Rol, con possibilità di fruizione della quarta giornata in aggiunta al periodo di ferie programmato. Inoltre, il ticket-restaurant è ora garantito a quanti svolgono turni di lavoro di almeno 6 ore così come già avviene per i lavoratori full-time, ed è stato introdotto l’istituto delle ferie solidali che andrà ulteriormente normato dalle strutture territoriali. In materia di welfare, è stata incrementata dello 0.5 per cento la contribuzione aziendale sulla previdenza complementare destinata al fondo di categoria e finalmente, per la prima volta, è stata prevista la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa con oneri sostenuti delle aziende con un premio di almeno 120 € annui. È stata anche migliorata la clausola sociale e resi più concreti gli interventi in tema di protezione dalle aggressioni per i lavoratori, per i quali viene ora prevista la tutela legale a carico delle imprese".