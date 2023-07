UilPa, riunione sulle carenze di organico nella pubblica amministrazione

I numeri delle carenze di organico negli uffici della Pubblica amministrazione saranno al centro di una riunione che la UilPa ha organizzato per domani (mercoledì 12 luglio) a Catania con inizio alle 16. Nella sala Uil “Mico Geraci”, in via Sangiuliano 365, i rappresentanti isolani dei principali Comitati dei vincitori del concorso “Ripam”, il programma di riqualificazione della Pubblica amministrazione, si incontreranno con il segretario organizzativo nazionale della UilPa, Andrea Bordini, e con i segretari generali di Uil e UilPa Catania, Enza Meli e Armando Algozzino. L’incontro sarà moderato da Camillo Lisbona. Parteciperanno esponenti del Cifa-Comitato Idonei Funzionari Amministrativi, del Cire (Comitato Idonei Ripam Eco) e del Cuamm-Comitato Unico Assistenti Amministrativi. Saranno presenti anche lavoratrici e lavoratori risultati idonei al Concorso Unico Ripam Lavoro e ad altri recenti concorsi regionali e nazionali.