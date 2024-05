Uiltucs fa "il pieno" alle elezioni sindacali de La Rinascente

Il sindacato Uiltucs alle elezioni ha conquistato tutti i seggi disponibili per il rinnovo delle rappresentanze unitarie sindacali presso La Rinascente di via Etnea, a Catania. L'organizzazione sindacale ha infatti raccolto il cento per cento dei voti espressi dai dipendenti del punto vendita, con cinque delegati eletti. Si tratta di: Claudia Risina, Elisa Bonomo, Marina Lo Faro, Giovanni Bianco e Giuseppe Caponnetto.

Per Giovanni Casa, segretario generale della Uiltucs Catania, "la nostra organizzazione si conferma quindi unico sindacato presente, a riprova della rinnovata e affermata fiducia delle lavoratrici e lavoratori anche grazie all’ impegno quotidiano della struttura catanese". Per Ida Saja, segretario generale della Uiltucs Sicilia, "quello di Catania è un risultato che spicca e inorgoglisce tutta la Uiltucs Sicilia. Finalmente a Catania come a Palermo in Rinascente la rappresentanza sindacale è esclusivamente targata Uiltucs. Non posso che esprimere grande soddisfazione per i risultati ottenuti dalla segreteria catanese e rivolgo le più sentite congratulazioni alla Rsu neoeletta".