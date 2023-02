A Biancavilla ultimato il nuovo impianto fotovoltaico dell'ufficio postale di via Croce

Completata l’installazione del nuovo impianto fotovoltaico dell’ufficio postale di Biancavilla. In programma nei prossimi giorni nella sede di via Benedetto Croce gli ultimi interventi tecnici di connessione alla rete, a seguito dei quali entreranno a regime 112 moduli in silicio monocristallino. L’ufficio postale beneficerà dunque di oltre 55mila kWh di energia pulita prodotta ogni anno, pari al fabbisogno medio di energia elettrica di circa 13 appartamenti. Si tratta inoltre di un importante passo in avanti sul tema della decarbonizzazione degli immobili. L’impianto contribuirà infatti a ridurre le immissioni in atmosfera di gas inquinanti ed in particolare di CO2 per oltre 31 tonnellate in un anno. Il tema della riduzione delle emissioni è in cima ad una serie di strategie di sviluppo alle quali le grandi aziende guardano con attenzione crescente. Poste Italiane conferma dunque l’attenzione verso uno sviluppo sostenibile che condurrà l’azienda a raggiungere le zero emissioni nette di anidride carbonica entro il 2030, grazie ad un piano di interventi, investimenti e strategie di crescita, in linea con i valori di corporate social responsibility.