Lanciano petardi in campo durante la partita Paternò-Gela, denunciati otto ultras

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato otto persone in relazione agli scontri avvenuti lo scorso 7 gennaio durante l’incontro di calcio Paternò – Gela, valevole per il campionato di Eccellenza, disputatosi presso lo stadio Falcone Borsellino di Paternò. Prima e durante la partita, le due tifoserie avevano tentato più volte di scontrarsi fisicamente. Ma il tentativo non è riuscito grazie alla presenza delle forze dell’ordine.

Dopo il calcio d’inizio dell’incontro, alcuni ultras hanno cominciato a lanciare oggetti e fumogeni, mentre altri supporters ultras della squadra gelese, oltre a lanciare petardi contro la tifoseria rivale, hanno gettato fumogeni in campo. Già nel post gara e nei giorni successivi alla partita, i poliziotti avevano avviato le indagini per identificare i responsabili dei fatti, analizzando i rilievi descrittivi e le immagini estrapolate dalla scientifica.

E' stato così possibile individuare cinque appartenenti alla tifoseria del Paternò Calcio e tre appartenenti alla tifoseria della squadra del Gela. I paternesi sono stati denunciati in libertà per il reato di "lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazione sportive". Due di loro, essendo già destinatari del "daspo sportivo", sono stati anche denunciati anche per la violazione del divieto di accesso in tribuna. Per quanto concerne la tifoseria ospite, tutti e tre gli ultras del Gela sono stati denunciati per analoga violazione.